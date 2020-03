Coronavirus, commissario Borrelli: 3.916 malati e 197 morti

Sono 3.916 i malati per coronavirus in Italia, con un incremento di 620 persone in più rispetto a giovedì e 197 i morti, 49 in più in 24 ore. Il dato è stato fornito dal commissario Angelo Borrelli nel corso della conferenza stampa alla Protezione civile. I guariti, ricorda Borrelli, sono "l'11,28% del totale dei contagiati, mentre le vittime il 4,25%". Sono 462 i malati ricoverati in terapia intensiva: di questi 462 ben 309 sono in Lombardia.