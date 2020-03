Coronavirus, bozza dl: possibile requisire alberghi per quarantene

I prefetti potranno "requisire strutture alberghiere idonee a ospitare persone in sorveglianza sanitaria, isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare", nel caso in cui il periodo di quarantena non possa essere trascorso a casa. Lo prevede la bozza del decreto sulla sanità per l'emergenza coronavirus. Si prevedono anche "indennità di requisizione" sulla base di criteri stabiliti da un successivo decreto su proposta del ministro dell'Economia.