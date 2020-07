Coronavirus, a Roma altri 12 casi legati a rientri dal Bangladesh

A Roma si registrano altri dodici casi collegati a rientri dal Bangladesh, per un totale di 39. La Regione Lazio lavora all'ordinanza "per garantire che vengano eseguiti i test e i tamponi a tutti i viaggiatori del volo speciale in arrivo da Dacca autorizzato dall'Enac". Preoccupano inoltre i nove nuovi contagi in territorio irpino (Avellino) accertati nelle ultime 48 ore. I possibili focolai sarebbero stati originati da persone di rientro dall'estero.