Coppia Taiwan e coronavirus, Spallanzani: "Non abbiamo casi acquisiti"

"Noi non abbiamo casi acquisiti sul territorio nazionale. I tempi della coppia di Taiwan ci fanno ben sperare ma i controlli verranno ugualmente effettuati". Lo ha detto il direttore scientifico dell'istituto Spallanzani Giuseppe Ippolito a "Mezz'ora in più" rispondendo a una domanda sui coniugi di Taiwan risultati positivi al coronavirus dopo essere rientrati in patria da un viaggio in Italia. Le ultime loro tappe in Toscana e a Roma.