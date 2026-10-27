Coppia rientra a casa dal lavoro nel Veneziano, trova i ladri e viene aggredita

Una coppia rientra a casa e sorprende tre ladri nella propria abitazione, che li aggrediscono violentemente e li fanno finire all'ospedale. L'episodio, avvenuto la notte tra lunedì e martedì a Pianiga (Venezia), è stato rivelato su Facebook dal consigliere comunale ed ex sindaco, Federica Calzavara, ed è stato confermato in ambienti investigativi. Secondo il racconto raccolto da Calzavara, al rientro dal lavoro i due hanno ritrovato tre persone in casa, che li hanno aggrediti immediatamente. L'uomo sarebbe stato colpito alla testa con un grosso cacciavite. Assieme alla moglie è stato in seguito trasportato al pronto soccorso per le cure del caso. Sulla vicenda indagano i Carabinieri.