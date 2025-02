Niente trasfusione al figlio da donatori vaccinati al Covid, la Cassazione contro i genitori: "Decide il medico"

"La richiesta di trasfusioni da donatori non vaccinati appare essenzialmente una scelta di coscienza religiosa, che in ogni caso non può essere imposta al minore - si legge nell'ordinanza firmata dal presidente della prima sezione civile Maria Acierno - se non all'esito di una adeguata valutazione e ponderazione dei suoi diritti e interessi, che sono suoi e non del nucleo familiare di cui fa parte. In alcuni casi possono identificarsi con quelli del nucleo familiare, ma in altri divergere e del rispetto di questi diritti e interessi il giudice deve farsi garante".