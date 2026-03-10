Stangata del Comune di Terni: chiesti 25mila euro di Imu a un monastero di Clarisse

Il velo, il libro della Regola e il crocifisso. Ma anche 25mila euro di Imu. Ecco quanto è a carico del monastero delle Clarisse di Collerolletta, a pochi chilometri da Terni. Altre migliaia di euro chiesti a parrocchie, strutture di accoglienza per senzatetto e anche al deposito del Banco alimentare del comune umbro. Sono, infatti, questi alcuni degli avvisi di accertamento Imu ricevuti in questi giorni da strutture religiose e del terzo settore di Terni, sulla base di annualità pregresse, per il momento 2020 e 2021. A parlarne sono diversi media locali. Il tema è stato portato all'attenzione del consiglio comunale di Terni che ha approvato all'unanimità un'interrogazione, poi diventata ordine del giorno, del consigliere Roberto Pastura (FdI) con cui si chiede al Comune di affrontare la questione e cercare una soluzione che superi i cavilli della burocrazia. In aula, l'assessora comunale al Bilancio Michela Bordoni ha negato ogni volontà del Comune di "tassare le chiese", spiegando che il tema è di interesse nazionale e che "deve vedere il coinvolgimento anche del governo, del Parlamento, dei Comuni e della Cei per una soluzione definitiva".