Colpì rapinatore con un casco mandandolo in coma: condannato a 4 anni

"Ho agito per legittima difesa". Aveva detto al giudice nell'udienza di convalida degli arresti domiciliari. Difeso dall'avvocato Giuliano Renzi il riminese, aveva spiegato di essersi sentito in pericolo. "Aveva già subito una rapina il giorno prima ed era psicologicamente provato", ha detto il suo legale che ha quindi invocato la legittima difesa. Visto anche che quella sera aveva chiamato tre volte il 112, ma poi non aveva poi atteso l'intervento delle pattuglie. Per quanto riguarda invece il cittadino tunisino, che oggi è comparso accompagnato dalla penitenziaria perché detenuto per altra causa, la sera del 13 luglio 2024, pare fosse appena uscito dal carcere. Una mezz'ora prima di essere lasciato a terra svenuto dal ristoratore, aveva rubato due bottiglie di birra da un market e preso a testate a scopo di rapina un avvocato di Rimini. La vittima aveva riportato 40 giorni di prognosi.