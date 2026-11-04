Colpì rapinatore con un casco mandandolo in coma: condannato a 4 anni

Dopo aver colpito con un casco da motociclista un uomo mandandolo in coma, fu arrestato dai carabinieri per tentato omicidio, ma oggi il giudice Alessandro Capodimonte ha derubricato il reato in lesioni gravi condannando un ristoratore riminese a 4 anni di reclusione. La Procura ne aveva chiesti 13. Questa la sentenza di primo grado al Tribunale di Rimini per i fatti del 13 luglio del 2024, quando con un casco da motociclista, un ristoratore riminese mandò in coma un cittadino tunisino che aveva appena aggredito e rapinato un avvocato a testate.
"Ho agito per legittima difesa". Aveva detto al giudice nell'udienza di convalida degli arresti domiciliari. Difeso dall'avvocato Giuliano Renzi il riminese, aveva spiegato di essersi sentito in pericolo. "Aveva già subito una rapina il giorno prima ed era psicologicamente provato", ha detto il suo legale che ha quindi invocato la legittima difesa. Visto anche che quella sera aveva chiamato tre volte il 112, ma poi non aveva poi atteso l'intervento delle pattuglie. Per quanto riguarda invece il cittadino tunisino, che oggi è comparso accompagnato dalla penitenziaria perché detenuto per altra causa, la sera del 13 luglio 2024, pare fosse appena uscito dal carcere. Una mezz'ora prima di essere lasciato a terra svenuto dal ristoratore, aveva rubato due bottiglie di birra da un market e preso a testate a scopo di rapina un avvocato di Rimini. La vittima aveva riportato 40 giorni di prognosi.
Difeso dall'avvocato Alfonso Vaccari, è convenuto nella duplice veste di imputato di rapina ai danni del legale riminese e di parte lesa nel processo a carico del ristoratore. Per la rapina all'avvocato che si è costituito parte civile con il collega Roberto Brancaleoni, la pm Paola Bonetti ha chiesto 3 anni e 4 mesi, mentre il giudice ha condannato a 2 anni e 2 mesi. Per il tentato omicidio derubricato in lesioni gravi, a carico del ristoratore, la richiesta è stata di 13 anni e 4 mesi, mentre la condanna a 4. La difesa del ristoratore ricorrerà in Appello.