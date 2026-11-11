Torna la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, appuntamento sabato 14 novembre

© Colletta Alimentare
Ritorna la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare: l’appuntato con l’iniziativa giunta alla trentesima edizione, promossa dalla Fondazione Banco Alimentare ETS e sotto ’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, è per sabato 14 novembre. In 12mila supermercati in tutta Italia sarà possibile acquistare alimenti non deperibili da donare alle persone in difficoltà, aiutate dalle organizzazioni partner territoriali convenzionate con le 21 sedi Banco Alimentare regionali. Saranno presenti oltre 160mila volontari di Banco Alimentare, riconoscibili dalla pettorina arancione, che inviteranno ad acquistare prodotti a lunga conservazione come olio, legumi e verdure in scatola, conserve di pomodoro e sughi pronti, tonno in scatola, riso, prodotti per colazione e merenda.
Le persone aiutate
Tutti gli alimenti donati saranno distribuiti a oltre 7.500 organizzazioni partner territoriali convenzionate con Banco Alimentare, che accolgono più di 1 milione e 700mila persone in difficoltà. “La Colletta Alimentare rappresenta un gesto di Pace universale e condiviso, inteso come l'attitudine quotidiana con cui affrontiamo la realtà e la cura del prossimo. Non è semplicemente donare un alimento, ma dedicare del tempo a chi rischia di rimanere invisibile. Raggiunto il traguardo del trentennale, il nostro obiettivo è estendere questa comunità solidale, coinvolgendo in special modo le nuove generazioni”, ha detto Marco Piuri, presidente della Fondazione Banco Alimentare ETS.
Donare la spesa online
Già dal 2 novembre, fino alla Giornata della Colletta nei supermercati, sarà possibile donare la spesa direttamente online su alcune piattaforme dedicate. La Colletta Alimentare, con la quale la Fondazione Banco Alimentare ETS aderisce alla Giornata Mondiale dei Poveri 2026 indetta da Papa Leone XIV, ha ricevuto il patrocinio e il sostegno del Comitato Nazionale per la celebrazione dell’VIII centenario della morte di San Francesco di Assisi ed è resa possibile dalla collaborazione con la Federazione Nazionale Italiana Società di San Vincenzo De Paoli ODV, la Compagnia delle Opere - Opere Sociali ETS, l’Esercito, l’Aeronautica Militare, l’Associazione Nazionale Alpini, l’Associazione Nazionale Bersaglieri, il Lions International Multidistretto 108 Italy e la European Food Banks Federation.