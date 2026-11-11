Torna la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, appuntamento sabato 14 novembre

Ritorna la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare: l’appuntato con l’iniziativa giunta alla trentesima edizione, promossa dalla Fondazione Banco Alimentare ETS e sotto ’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, è per sabato 14 novembre. In 12mila supermercati in tutta Italia sarà possibile acquistare alimenti non deperibili da donare alle persone in difficoltà, aiutate dalle organizzazioni partner territoriali convenzionate con le 21 sedi Banco Alimentare regionali. Saranno presenti oltre 160mila volontari di Banco Alimentare, riconoscibili dalla pettorina arancione, che inviteranno ad acquistare prodotti a lunga conservazione come olio, legumi e verdure in scatola, conserve di pomodoro e sughi pronti, tonno in scatola, riso, prodotti per colazione e merenda.