Chieti, cade dalla bici: grave l'imprenditore Giampiero De Cecco

L'imprenditore di abbigliamento da lavoro Giampiero De Cecco, che gestisce l'azienda "Mario De Cecco" di San Giovanni Teatino (Chieti), è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Chieti dopo una caduta in bici nella cittadina teatina. Soccorso dal personale sanitario del 118, intervenuto sul posto con un'ambulanza, è stato trasportato d'urgenza in codice rosso al pronto soccorso del nosocomio cittadino. Le cause della caduta sono ancora in fase di accertamento, non è escluso che De Cecco possa aver perso il controllo della bici, forse in seguito a un malore.