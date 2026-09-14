E' ricoverato in ospedale

Chieti, cade dalla bici: grave l'imprenditore Giampiero De Cecco

A causare la caduta forse un malore. L'uomo è arrivato in ospedale in codice rosso 

14 Set 2026 - 19:32
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
© Istockphoto

© Istockphoto

L'imprenditore di abbigliamento da lavoro Giampiero De Cecco, che gestisce l'azienda "Mario De Cecco" di San Giovanni Teatino (Chieti), è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Chieti dopo una caduta in bici nella cittadina teatina. Soccorso dal personale sanitario del 118, intervenuto sul posto con un'ambulanza, è stato trasportato d'urgenza in codice rosso al pronto soccorso del nosocomio cittadino. Le cause della caduta sono ancora in fase di accertamento, non è escluso che De Cecco possa aver perso il controllo della bici, forse in seguito a un malore. 

Google Preferred Site
chieti