Cesano Maderno: al via dal 15 marzo la seconda edizione della scuola per politici e amministratori

Partirà il 15 marzo la seconda edizione della scuola per politici e amministratori del Centro Culturale Europeo Palazzo Arese Borromeo di Cesano Maderno in provincia di Monza e Brianza. Il progetto formativo rivolto a politici, amministratori locali, giovani laureati e studenti universitari è promosso dal Comune di Cesano Maderno insieme all'Università vita-salute San Raffaele. Il corso dal titotlo "Quale Europa? Politica e amministrazione nelle principali democrazie europee contemporanee", diretto da Massimo Cacciari, filosofo e accademico, vuole fornire strumenti concettuali e operativi per la conoscenza e l'analisi del governo e delle politiche dell'Unione Europea.