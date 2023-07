Cercatore di funghi muore in Valtellina, il secondo in 2 giorni

Un 51enne originario di Mariano Comense (Como) ha perso la vita precipitando in un dirupo mentre cercava funghi in località Sasso Bisolo, in territorio comunale di Val Masino.

E' il secondo cercatore di funghi morto in Valtellina in meno di 24 ore, dopo la tragedia di Caiolo in cui ha perso la vita il 69enne Erminio Tognini di Albosaggia (Sondrio).