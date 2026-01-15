Logo Tgcom24
Cronaca
La sentenza

La Corte europea per i diritti dell'uomo condanna l'Italia per la morte di Riccardo Magherini

Per la Cedu non c'era "l'assoluta necessità" di immobilizzare la vittima a terra. I fatti a Firenze nel 2014

15 Gen 2026 - 10:54
© Ansa

La Corte europea dei diritti umani (Cedu) ha condannato l'Italia per la morte di Riccardo Magherini, avvenuta a Firenze nella notte del 3 marzo 2014, mentre l'uomo giaceva a terra immobilizzato dai carabinieri. Per i giudici europei lo Stato italiano è responsabile del decesso, perché non c'era "l'assoluta necessità" di mantenere Riccardo Magherini in quelle condizioni di restrizione fisica. Nella sentenza, la Corte europea non è entrata nel merito né della responsabilità dei carabinieri né della loro assoluzione al termine del procedimento che si è avuto in Italia. 

