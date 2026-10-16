Cecina, choc all'ospedale: coppia si presenta con un neonato morto in un sacchetto

"Non sapevo di essere incinta", sarebbe questa la prima frase che la donna ha detto ai sanitari non appena arrivata in pronto soccorso all'ospedale di Cecina. Lei, insieme al compagno, si è presentata la mattina del 15 ottobre con il bambino appena nato chiuso all'interno di un sacchetto. Medici e infermieri hanno immediatamente preso in carico il bebè ma per lui, purtroppo, non c’è stato niente da fare: era già morto.
Secondo quanto scritto dal Tirreno, la donna era a casa con il compagno quando ha iniziato ad avvertire dei dolori addominali. Mentre l'uomo dormiva, ha raccontato alla polizia, si è recata in bagno convinta di avere un'indigestione, ma mai si sarebbe aspettata che da lì a poco avrebbe partorito un bambino. A quanto risulta e per quello che è stato possibile capire, il bebè, piuttosto piccolo di corporatura, sarebbe stato di trenta, massimo trentadue settimane, ma è difficile stabilire con certezza l’età.
La procura di Livorno, intanto, conferma che verrà effettuata l'autopsia sul corpo del neonato e che sono in corso diversi accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.