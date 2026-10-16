Cecina, choc all'ospedale: coppia si presenta con un neonato morto in un sacchetto

Secondo quanto scritto dal Tirreno, la donna era a casa con il compagno quando ha iniziato ad avvertire dei dolori addominali. Mentre l'uomo dormiva, ha raccontato alla polizia, si è recata in bagno convinta di avere un'indigestione, ma mai si sarebbe aspettata che da lì a poco avrebbe partorito un bambino. A quanto risulta e per quello che è stato possibile capire, il bebè, piuttosto piccolo di corporatura, sarebbe stato di trenta, massimo trentadue settimane, ma è difficile stabilire con certezza l’età.