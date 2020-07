Cc arrestati a Piacenza, Lamorgese: "Minato presidio di legalità"

"E' un episodio incredibile, che ha minato quello che era un presidio di legalità che invece è diventato lo spettro di attività illegali e non accettabili da parte di appartenenti a forze di polizia". Lo ha detto Luciana Lamorgese a proposito dell'inchiesta sulla caserma Levante dei carabinieri di Piacenza. Il ministro dell'Interno ha aggiunto che questo episodio "non può però minare una grande istituzione come l'Arma".