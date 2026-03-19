Catanzaro, trovato il corpo della donna scomparsa a Cropani

È stato trovato senza vita il corpo della donna scomparsa Cropani, in provincia di Catanzaro, i cui parenti avevano denunciato la sparizione nelle scorse ore. Il cadavere è stato individuato dall'elicottero Drago 68 dei vigili del fuoco di Lamezia Terme sullo specchio antistante la spiaggia sulla quale erano stati trovati gli effetti personali della donna, di origini rumene. I vigili del fuoco hanno avvisato la motovedetta della Capitaneria di Porto che ha effettuato il recupero della salma. Indagini in corso da parte dei carabinieri per capire se si è trattato di un gesto estremo o di una tragica fatalità.