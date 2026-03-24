Catanzaro, nuovi casi di epatite A: controlli nei ristoranti

Nuovi casi di epatite A si sono registrati a Catanzaro. Due pazienti che hanno fatto accesso all'azienda ospedaliera universitaria con i sintomi della malattia sono risultati positivi e sono stati ricoverati nel reparto di malattie infettive. Sono al momento quattro i pazienti monitorati nel presidio ospedaliero, 14 gli accessi finora in ospedale. A causa del picco anomalo di casi l'Asp di Catanzaro ha avviato un'indagine epidemiologica. Il dipartimento prevenzione ha inizialmente eseguito campionamenti sulle acque con esito negativo. Successivamente, sulla base delle anamnesi, sono stati avviati controlli nei ristoranti frequentati dai pazienti poi risultati positivi all'Epatite A. Nell'ambito di queste verifiche è stata accertata la presenza di una partita di frutti di mare contaminata in un ristorante che si trova sul litorale catanzarese. Il caso è stato segnalato alle autorità competenti, anche per ricostruire la filiera di approvvigionamento degli alimenti contaminati.