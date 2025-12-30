Logo Tgcom24
Cronaca
nel territorio di Belcastro

Catanzaro, un morto e tre feriti in un incidente stradale sulla statale 106 ionica

30 Dic 2025 - 00:41
© ansa

© ansa

Una persona é morta e altre tre sono rimaste ferite in modo grave in un incidente stradale sulla statale 106 ionica nel territorio di Belcastro, in provincia di Catanzaro. Si sono scontrati un furgone e due automobili. La persona deceduta sul colpo era alla guida di una delle due auto coinvolte nell'incidente. I tre feriti sono stati soccorsi dal personale del 118 e portati nell'ospedale di Catanzaro. Sul posto il personale dell'Anas, i vigili del fuoco e i carabinieri per eseguire i rilievi.

