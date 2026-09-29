Etna, nuova emissione di cenere: voli sospesi all'aeroporto di Catania fino alle 15

A Catania riprende l'emissione di cenere vulcanica dal cratere di Nord-Est dell'Etna che produce una nube eruttiva alta quattro chilometri. La dispersione è in direzione Sud. È quanto emerge dall'avviso per il volo, il Vona (Volcano observatory notice for aviation), emesso dall'Ingv Osservatorio etneo di Catania che è risalito da arancione a rosso, il massimo grado di allerta.