Cassazione: niente comizi "esagitati" per i giudici no-Green pass

Tutti i magistrati, anche quelli "contrari a Green pass e vaccini", hanno diritto a manifestare le proprie idee, comprese quelle di natura politica, purché ciò avvenga "con equilibrio e misura".

Per questo la Cassazione ha confermato la sospensione da funzioni e stipendio per Angelo Giorgianni, ex giudice della Corte d'Appello di Messina dimessosi a gennaio, che il 9 ottobre a Roma, dal palco di una manifestazione contro il "passaporto sanitario", aveva chiesto "un processo, una nuova Norimberga" per il governo.