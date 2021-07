Carceri, l'Ue: "Dall'Italia ci aspettiamo indagini approfondite"

ansa

Le violenze da parte di agenti nel carcere di Santa Maria Capua Vetere sono "un incidente oggetto di un'indagine nazionale sulla quale la Commissione Ue non può commentare. Tuttavia l'Europa si aspetta un'indagine indipendente e approfondita da parte delle autorità italiane competenti". Lo riferisce il portavoce dell'esecutivo Ue, Christian Wigand, aggiungendo: "Non c'è posto per la violenza in Europa".