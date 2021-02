Carcare (Savona), il sindaco lascia 250 caffè sospesi in cinque bar: "Sono in difficoltà, dobbiamo aiutarli"

Duecentocinquanta caffè sospesi per aiutare i bar del paese e stimolare i clienti a frequentare nuovamente gli esercizi commerciali. E' il gesto di Christian De Vecchi, sindaco di Carcare, comune in provincia di Savona, che ha pagato gli espressi in cinque diversi locali (50 per ognuno). "I bar sono in difficoltà, dobbiamo aiutarli e anche questo è un modo per farlo", ha detto il primo cittadino.