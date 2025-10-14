Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
aveva 64 anni

Capena (Roma), morto il giostraio pestato dal branco durante sagra del vino

14 Ott 2025 - 17:06
© Carabinieri

© Carabinieri

Non ce l'ha fatta Stefano Luigi Cena, il giostraio di 64 anni vittima di un violento pestaggio avvenuto nella notte tra domenica 5 e lunedì 6 ottobre a Capena (Roma), durante i festeggiamenti per la sagra dell'uva. L'uomo era stato ferito nel corso di una maxi rissa in piazza, ed era stato ricoverato in condizioni disperate. Il 10 ottobre era entrato in coma ed è morto questa mattina, 14 ottobre. Le ferite riportate erano troppo gravi. Sulla vicenda indagano i carabinieri, coordinati dalla Procura di Tivoli.

roma