Caos treni tra Firenze e Bologna, ritardi e convogli bloccati dopo un investimento mortale

La circolazione ferroviaria nel nodo di Firenze, dopo una sospensione iniziale, procede con forti rallentamenti a partire dalle 20:30. Lo rende noto Trenitalia spiegando che i disagi sono legati agli accertamenti dell'autorità giudiziaria in seguito all'investimento di una persona avvenuto nei pressi di Firenze Rifredi. Le conseguenze si riflettono su diversi collegamenti: i treni Alta Velocità, gli Intercity e i Regionali possono accumulare ritardi fino a 100 minuti sui tempi di percorrenza. A queste criticità si aggiungono ulteriori problemi sulla linea ferroviaria nel tratto vicino a Bologna. Il Frecciarossa 9657, partito da Milano Centrale e diretto a Napoli, è fermo nei pressi del capoluogo emiliano dalle 19.37 per verifiche alla linea elettrica. La situazione, confermata da Trenitalia, viene segnalata anche da alcuni passeggeri a bordo. "Il treno è parzialmente al buio e la temperatura comincia a scendere", racconta un viaggiatore. Analogo stop anche per il Frecciarossa 9559, in viaggio da Torino Porta Nuova a Roma Termini, bloccato nei pressi di Bologna dalle 20:08 sempre per controlli alla linea elettrica, come informa la stessa Trenitalia.