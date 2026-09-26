Campobasso, tenta di rubare auto e saccheggia altra vettura: arrestato

Un ventenne senza fissa dimora è stato arrestato dai carabinieri a Portocannone, in provincia di Campobasso, con l'accusa di aver tentato di rubare un'automobile e di aver sottratto alcuni oggetti dall'interno di un'altra vettura. L'uomo, di nazionalità straniera, è stato inoltre denunciato per porto abusivo di arma bianca dopo essere stato trovato in possesso di un coltello a serramanico. L'arresto è avvenuto durante un servizio di controllo del territorio dei carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Termoli. Secondo quanto riferito dall'Arma, durante la successiva perquisizione personale sono stati trovati addosso al ventenne gli oggetti sottratti dall'altra automobile. Per il ventenne è stato disposto il divieto di dimora nel comune di Portocannone.