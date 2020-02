Salerno, tenta di uccidere la moglie e poi si toglie la vita

Un 38enne ha prima tentato di uccidere la moglie con un fendente alla gola, poi si è tolto la vita impiccandosi. E' successo ad Olevano sul Tusciano, in provincia di Salerno. Al termine di una lite, l'uomo ha colpito con una coltellata la compagna, una 34enne del posto, lasciandola in una pozza di sangue ed è poi scappato nelle campagne, dove è stato ritrovato senza vita. La donna è invece ricoverata in gravi condizioni.