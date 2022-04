Camorra, 57 misure cautelari: sequestrati 150 milioni di euro

Maxi operazione dei carabinieri del Ros e della Gdf in provincia di Napoli.

Al termine di una vasta indagine della Procura i militari hanno notificato 57 misure cautelari (36 arresti in carcere, 16 ai domiciliari e 5 divieti temporanei di esercitare attività d'impresa). Sono stati inoltre posti sotto sequestro beni mobili, immobili e quote societarie per un valore di 150 milioni di euro. Gli indagati avrebbero commesso reati, a vario titolo, per agevolare il clan camorristico Moccia.