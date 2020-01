Botti di Capodanno, la Questura: 48 feriti a Napoli e provincia

Sono 48 i feriti della consueta "guerra" dei botti a Napoli (22) e in provincia (26), secondo quanto fa sapere la Questura; nessuno è in gravi condizioni. Quarantasei sono stati feriti da petardi, due da arma lanciarazzi. Risultano coinvolti anche tre minorenni. Sono invece 10 le persone rimaste ferite in provincia di Salerno.