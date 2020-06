Banda del buco a Napoli: passano da una chiesa e rubano la cassaforte del supermercato

Napoli, la banda del buco colpisce un supermercato IPA 1 di 36 IPA 2 di 36 IPA 3 di 36 IPA 36 di 36 IPA 36 di 36 IPA 36 di 36 IPA 36 di 36 IPA 36 di 36 IPA 36 di 36 IPA 10 di 36 IPA 11 di 36 IPA 12 di 36 IPA 13 di 36 IPA 14 di 36 IPA 15 di 36 IPA 16 di 36 IPA 17 di 36 IPA 18 di 36 IPA 19 di 36 IPA 20 di 36 IPA 21 di 36 IPA 22 di 36 IPA 23 di 36 IPA 24 di 36 IPA 25 di 36 IPA 26 di 36 IPA 27 di 36 IPA 28 di 36 IPA 29 di 36 IPA 30 di 36 IPA 31 di 36 IPA 32 di 36 IPA 33 di 36 IPA 34 di 36 IPA 35 di 36 IPA 36 di 36 leggi dopo slideshow ingrandisci

Banda del buco in azione a Napoli, in piazza Cavour: questa volta nel mirino non - come di solito accade - una banca o una posta ma un supermercato. Un foro per entrare nell'esercizio commerciale è stato praticato dalle fogne verso il pavimento della confinante chiesa di Santa Maria delle Grazie e successivamente un altro dalla stessa chiesa verso l'adiacente supermercato. I ladri hanno portato via una cassaforte contenente l'incasso ancora da quantificare.