"Timbravano il cartellino e se ne andavano", venti licenziati al Genio Civile di Avellino

"Venti dipendenti del Genio Civile di Avellino saranno licenziati subito.

C'è una indagine che riguarda altre decine di dipendenti perché non andavano a lavorare, timbravano il cartellino e se ne andavano in giro per il mondo". Lo ha reso noto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in diretta Facebook. "Venti saranno licenziati subito e poi stiamo facendo approfondimenti", ha aggiunto.