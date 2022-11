Caltanissetta, ucciso a coltellate in strada: lite per una ragazza

Tragedia a Caltanissetta, dove un uomo ha accoltellato quattro persone in strada, uccidendone una.

La vittima, il 51enne Marcello Tortorici, è morto in ospedale dopo essere stato colpito alla gola al culmine di una lite scoppiata per un apprezzamento nei confronti di una ragazza. La rissa è avvenuta nelle immediate vicinanze di un'osteria, in pieno centro storico.