L'arcivescovo allo chef: "Cucina per i poveri" | E lui regala un pranzo di lusso agli ultimi di Cosenza

di Armando Acri



Ha preparato il pranzo per i poveri del centro storico di Cosenza, dopo averlo fatto in passato per la famiglia reale belga a Bruxelles e in giro per il mondo per tanti altri. Poi, lo chef Giuseppe Ferraro, 28 anni, di Paterno Calabro, ha incontrato l'arcivescovo di Cosenza-Bisignano, monsignor Francesco Nolè.