Reggio Calabria, a un anno dall'incendio doloso riapre l'autosalone di Campo Calabro

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Emanuele Ionà, a.d. della società: "Ripartire è un atto di responsabilità verso il territorio"
A un anno dall'incendio doloso che aveva gravemente danneggiato i locali, riapre sabato prossimo l'autosalone di Campo Calabro, alle porte di Reggio Calabria. "Ripartire, e farlo nel più breve tempo possibile, è stato per noi un atto di responsabilità verso il territorio", dichiara Emanuele Ionà, amministratore delegato di Calabria Motori.
"Ringrazio di cuore tutti coloro che ci sono stati vicini all'indomani dell'attentato: i clienti, gli amici, i partner e le istituzioni, che hanno manifestato una solidarietà autentica e concreta. Grazie alla mia squadra, che non ha mai smesso di credere in questo progetto, e alla mia famiglia, per il sostegno costante. Ripartire è il nostro modo di risollevarci e di tornare a offrire servizi, opportunità e passione alla nostra comunità", prosegue Ionà.
Affermando il valore della resilienza di fronte a un attacco deliberato, Calabria Motori guarda ora al futuro con la forza di chi ha scelto di non piegarsi, confermandosi un simbolo di riscatto per l'intero tessuto economico locale.