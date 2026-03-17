Reggio Calabria, a un anno dall'incendio doloso riapre l'autosalone di Campo Calabro

"Ringrazio di cuore tutti coloro che ci sono stati vicini all'indomani dell'attentato: i clienti, gli amici, i partner e le istituzioni, che hanno manifestato una solidarietà autentica e concreta. Grazie alla mia squadra, che non ha mai smesso di credere in questo progetto, e alla mia famiglia, per il sostegno costante. Ripartire è il nostro modo di risollevarci e di tornare a offrire servizi, opportunità e passione alla nostra comunità", prosegue Ionà.