Cagliari, travolto e ucciso da un'auto: morto un 15enne

Un giovane di 15 anni è stato travolto e ucciso da un'auto a Cagliari mentre attraversava la strada.

L'incidente è avvenuto poco dopo le 8 in via Peretti. La vittima, secondo i primi rilievi, è stata urtata dall'auto mentre attraversava ed è finita sull'asfalto. L'autista si è poi fermato per soccorrere il giovane. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia municipale e il personale del 118. I medici hanno tentato di rianimare il ragazzo, ma non c'è stato nulla da fare.