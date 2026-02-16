Cadavere ritrovato in mare davanti al porto di Olbia

Un corpo è stato ritrovato nel golfo interno di Olbia, davanti al porto Isola Bianca, all'altezza del cantiere nautico Sardinia Yacht Service. A individuare il cadavere ed effettuare le operazioni di recupero sono stati gli uomini della Capitaneria di porto, impegnati in queste ore insieme con le forze dell'ordine nell'identificazione del corpo, la cui identità resta per il momento ignota. Nessuna ipotesi è esclusa, nemmeno quella che possa trattarsi di Giovanni Moscatelli, l'uomo di 88 anni residente a Tarquinia in provincia di Viterbo, scomparso dalla sua abitazione lo scorso 11 febbraio. L'uomo, stando alla denuncia dei familiari, si era imbarcato da Civitavecchia per Olbia e durante la traversata aveva accusato un malore. Una volta attraccato all'Isola Bianca, l'anziano era stato portato al Pronto soccorso del Giovanni Paolo II e da qui si era allontanato facendo perdere le sue tracce. Le ricerche, che vedono impegnati gli uomini della Polizia di Stato e i volontari della Protezione civile, stanno andando avanti da giorni.