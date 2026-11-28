A dieci mesi da quando il 28 gennaio scorso, nei boschi di Montagnareale (Messina), tre cacciatori morirono feriti dopo essere stati raggiunti da colpi d'arma da fuoco, i carabinieri, su disposizione della Procura di Patti, hanno arrestato un uomo, anche lui presente sul posto e unico superstite. Il Gip del Tribunale di Patti ha condiviso la tesi accusatoria secondo cui l'indagato, dopo che due cacciatori erano rimasti uccisi, avrebbe sparato al terzo rimasto ferito, col proprio fucile e a distanza ravvicinata, uccidendolo sul colpo. Determinanti sono risultate le indagini scientifiche sui reperti in sequestro svolte dal Ris di Messina.