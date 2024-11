Un 29enne di origini sudamericane è morto in ospedale dopo essere stato investito da un'auto, che poi non si è fermata a soccorrerlo, a Bedizzole, in provincia di Brescia. A bordo della vettura, poi rintracciata, c'era un 61enne risultato positivo all'alcoltest. Ora l'uomo è indagato per omicidio stradale aggravato dalla guida in stato di ebbrezza.