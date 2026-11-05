Brescia, conducente di uno scuolabus ubriaco alla guida prima di prendere servizio

L'episodio è avvenuto mercoledì 4 novembre, intorno a mezzogiorno, in un comune della Valle Sabbia, nel Bresciano. A insospettire gli agenti è stato il comportamento anomalo del conducente, che ha spinto la pattuglia a fermare il mezzo e sottoporre l'uomo all'alcoltest. L'esito ha confermato i sospetti, facendo emergere un tasso di alcol nel sangue quasi triplo rispetto alla soglia consentita. Per l'autista è scattato il ritiro della patente. La ditta che effettua il servizio ha provveduto a mettere a disposizione un altro conducente, consentendo così di garantire il trasporto dei bambini senza disagi per le famiglie.