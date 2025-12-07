Bracciante travolto da un trattore nel Foggiano: morto trentenne

Un lavoratore agricolo di circa trent'anni ha perso la vita nel pomeriggio nelle campagne di Ascoli Satriano, in provincia di Foggia, dopo essere stato investito da un trattore durante le operazioni nei campi. Secondo le prime verifiche degli investigatori, il giovane, identificato come un bracciante straniero impegnato in attività agricole, sarebbe stato urtato accidentalmente da un mezzo guidato da un altro operaio. Quest'ultimo, stando alla ricostruzione iniziale, non si sarebbe accorto della presenza del trentenne, che è deceduto immediatamente in seguito all'impatto. I sanitari intervenuti hanno tentato senza successo di rianimarlo. Sul posto sono arrivati i carabinieri, che stanno delineando con precisione la dinamica dell'accaduto. Presenti anche il magistrato di turno e le autorità competenti per gli accertamenti previsti.