LA NOTTE DI SAN SILVESTRO

Bolzano, frode da un milione di dollari in Kirghizistan: arrestato 44enne russo

L'uomo è stato rintracciato presso un lussuoso hotel cittadino

02 Gen 2026 - 20:01

Ricercato a seguito di un ordine di cattura internazionale emesso dalle autorità del Kirghizistan per il reato di frode, un cittadino russo di 44 anni è stato arrestato, a Merano, dalla polizia la sera del 31 dicembre. Poco prima che iniziassero i festeggiamenti per il nuovo anno, l'uomo è stato rintracciato presso un lussuoso hotel cittadino. Secondo l'accusa, avrebbe causato a una società con sede in Kirghizistan un danno totale di oltre un milione di dollari. Il 44enne è ora rinchiuso presso la casa circondariale di Bolzano.

