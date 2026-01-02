Bolzano, frode da un milione di dollari in Kirghizistan: arrestato 44enne russo

Ricercato a seguito di un ordine di cattura internazionale emesso dalle autorità del Kirghizistan per il reato di frode, un cittadino russo di 44 anni è stato arrestato, a Merano, dalla polizia la sera del 31 dicembre. Poco prima che iniziassero i festeggiamenti per il nuovo anno, l'uomo è stato rintracciato presso un lussuoso hotel cittadino. Secondo l'accusa, avrebbe causato a una società con sede in Kirghizistan un danno totale di oltre un milione di dollari. Il 44enne è ora rinchiuso presso la casa circondariale di Bolzano.