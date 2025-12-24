Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
MACABRA SCOPERTA

Bologna, trovato un morto in strada: non si ipotizza un omicidio

Per fare luce sulle cause della morte saranno necessari ulteriori approfondimenti

24 Dic 2025 - 19:32
© Carabinieri

© Carabinieri

 Il corpo di un uomo è stato trovato senza vita in strada, la mattina della Vigilia di Natale, a Bazzano in Valsamoggia nel Bolognese. Secondo i primi accertamenti dei carabinieri non si tratta di omicidio. Per fare luce sulle cause della morte saranno necessari ulteriori approfondimenti, la salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria. Si tratterebbe di un 37enne di origine marocchina residente in zona, non vi sarebbero elementi che farebbero ipotizzare azioni di altre persone.

bologna
cadavere