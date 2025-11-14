Bologna, tensione al corteo diretto all'assemblea Anci: tafferugli e cariche

Tensione a Bologna durante la manifestazione organizzata dai collettivi che puntavano a raggiungere l’area della Fiera, dove sono presenti i ministri che partecipano all'assemblea dell’Anci. Il corteo è stato fermato sul ponte San Donato, dove gli agenti in tenuta antisommossa hanno sbarrato l’accesso interrompendo l’avanzata del gruppo a metà del percorso. Nel momento in cui alcuni manifestanti hanno cercato di superare il blocco, si sono verificati tafferugli con le forze dell’ordine. Dopo una carica, i partecipanti alla protesta si sono fermati di fronte agli agenti, gridando in coro "corteo, corteo".