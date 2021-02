Bologna, la morte di Kristina è un giallo: riacceso il cellulare, la Procura indaga per omicidio volontario

Kristina Gallo , la donna di 30 anni trovata morta il 25 marzo 2019 nella sua casa in Bolognina, potrebbe non essere deceduta per cause naturali ma potrebbe essere l'ennesima vittima di femminicidio . La (possibile) svolta del caso, rimasto avvolto nel mistero per ventuno mesi, arriva dal telefonino della vittima: sembrava sparito, ma è stato riacceso nei giorni scorsi. La Procura di Bologna indaga per omicidio volontario e sul registro degli indagati c’è già il nome di un uomo che lei aveva frequentato.

Il corpo senza vita di Kristina fu ritrovato dal fratello. La vittima era nuda e giaceva per terra a pancia in su ma la parte inferiore del corpo, dal bacino in giù, era sotto il letto. Il sole - che filtrava dalla finestra e batteva sul volto della ragazza - aveva accelerato il processo di decomposizione soltanto sul viso, impossibile dunque stabilire il momento del decesso, probabilmente nei 5 o 6 giorni precedenti.

Difficili anche gli accertamenti nelle vie aeree. Il medico-legale, incaricato dalla Procura, aveva stabilito che la morte era sopraggiunta per arresto cardiaco dovuto a probabili cause naturali, anche se la 30enne non soffriva di particolari patologie e l'autopsia aveva escluso che potesse aver assunto sostanze stupefacenti o alcol. Oggi, come reso noto dal Corriere della Sera, la possibile svolta: il cellulare della vittima è stato riacceso. Forse, dall'uomo che l'ha uccisa.