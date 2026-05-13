Bergamo, uccise una ragazza di 18 anni con una forbice: condannato all'ergastolo

I giudici hanno riconosciuto le aggravanti della crudeltà e del nesso teleologico tra la rapina del telefonino della vittima e l'omicidio, ritenendo invece le attenuanti generiche subvalenti rispetto alla gravità dei fatti. Accolta inoltre la richiesta di una provvisionale immediatamente esecutiva di 25 mila euro ciascuno per il padre e la madre di Sara, costituiti parti civili nel processo.