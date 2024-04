Belluno, ustionata mentre accendeva la stufa: morta 92enne

Una 92enne è morta all'ospedale di Belluno dopo essere rimasta gravemente ustionata mentre stava accendendo la stufa nella sua casa di Taibon Agordino.

L'anziana stava utilizzando dell'alcol per accendere il fuoco, quando è stata investita da un ritorno di fiamma. Soccorsa dal Suem 118, era stata portata in ospedale con l'elicottero in condizioni disperate, ma non ce l'ha fatta ed è deceduta nel reparto Rianimazione.