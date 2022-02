Belgio, interviene per difendere la madre dall'ex compagno e viene accoltellato: morto 22enne agrigentino

Un ragazzo di 22 anni, Luca Pisciotto , ha tentato di difendere la madre Maddalena Sorce dall'ex compagno Pietro Randazzo che stava per strangolarla, ma è stato accoltellato alla gola. È accaduto a Liegi, in Belgio , dove il giovane, originario di Agrigento, si era trasferito con la famiglia da diversi anni. Randazzo inizialmente è fuggito, ma poi si è consegnato alla polizia e ha confessato. Lo riporta la Repubblica Palermo.

Secondo quanto riportano i giornali locali, Randazzo, 35 anni si era recato a casa di Sorce, 44, per l'ennesimo chiarimento. Tuttavia, la discussione è degenerata e l’uomo ha provato a strangolare la donna, la quale è scappata da una vicina. A quel punto, Randazzo ha accoltellato il ragazzo, intervenuto per difendere la madre. In passato, l’uomo era stato denunciato per atti violenti.

Sorce è rimasta ferita, ma non è grave. Il figlio, Luca, era molto conosciuto su TikTok, dove ha 1 milione e mezzo di follower, con il nome di Luca Itvai.