Barista ucciso a Mira, si cerca un video hot con il vigile arrestato

La ricostruzione arriva dal quotidiano La Repubblica. Da chiarire se il video fosse stato girato dalla vittima o se ne fosse entrato in possesso per motivi ancora da chiarire. Di fatto Salvagno non voleva che quelle immagini girassero nell'ambiente o che venissero usate per altri fini. Starna, in grosse difficoltà economiche aveva fatto sapere ai suoi amici l’imminente trasloco in Germania dove avrebbe lavorato in una ditta. Prima della partenza però Salvagno avrebbe voluto il filmato. "Preparati, ti giuro che ti darò la caccia", gli aveva scritto su Telegram il pomeriggio del 25.



L’agente la sera dopo era andato a cercare Sergiu: una volta rintracciato all'esterno di un bar avevano litigato in strada alla presenza della donna di cui Riccardo Salvagno si era invaghito e di un altro uomo.