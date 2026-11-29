Tragica regata di recupero della classica Veleggiata Quattro stagioni, nella mattinata di domenica 29 novembre al largo di Genova, a Pra'. Un uomo di 62 anni è caduto in acqua dopo che la barca su cui si trovava si è rovesciata, ed è morto annegato. Un altro, di circa 40 anni, si è tuffato per salvarlo ma senza riuscirci. Anzi sarebbe stato lui stesso soccorso e portato in codice rosso all'ospedale Galliera per ipotermia. Sul posto sono intervenuti la capitaneria di porto e i vigili del fuoco, con i sommozzatori e l'elicottero. Sulla dinamica indaga la capitaneria.
La caduta in acqua e il tentativo disperato di salvataggio
Secondo le primissime ricostruzioni, il 62enne deceduto durante la regata antistante il Ponente della città di Genova sarebbe finito in acqua dopo essere stato colpito alla testa da una boma. Nell'urto avrebbe probabilmente perso i sensi, senza riuscire ad afferrarsi al salvagente lanciato da bordo tra le onde. Lo skipper 40enne della barca, compresa la difficoltà, si sarebbe tuffato in acqua per soccorrerlo ma il cavo di canapa del salvagente si sarebbe strappato, andando a bloccare l'elica della barca e mandandola alla deriva.
Il trasferimento in ospedale per il 40enne
Lo skipper, che era riuscito ad afferrare il 62enne, è stato soccorso da una barca in appoggio ma per l'uomo non è stato possibile fare altro che constatare il decesso. Il 40enne è stato poi soccorso e portato in ospedale in codice rosso. La barca è stata presa in mano dai sommozzatori dei vigili del fuoco, che lo hanno condotto al traino della Capitaneria, al molo di Sestri.