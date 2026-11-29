Tragica regata di recupero della classica Veleggiata Quattro stagioni, nella mattinata di domenica 29 novembre al largo di Genova, a Pra'. Un uomo di 62 anni è caduto in acqua dopo che la barca su cui si trovava si è rovesciata, ed è morto annegato. Un altro, di circa 40 anni, si è tuffato per salvarlo ma senza riuscirci. Anzi sarebbe stato lui stesso soccorso e portato in codice rosso all'ospedale Galliera per ipotermia. Sul posto sono intervenuti la capitaneria di porto e i vigili del fuoco, con i sommozzatori e l'elicottero. Sulla dinamica indaga la capitaneria.