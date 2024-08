Incidente mortale a Cassano Irpino, in provincia di Avellino. Un uomo di 41 anni, appuntato scelto dei carabinieri, è morto nel piazzale della masseria di famiglia: era alla guida di un trattore quando, per cause ancora in corso di accertamento, è stato schiacciato dal mezzo. I militari dell'Arma stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.