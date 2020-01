Autostrade, Aspi chiude con Spea: "La progettazione sarà interna"

Il consiglio di amministrazione di Autostrade per l'Italia ha conferito mandato all'a.d. Roberto Tomasi di dare rapido avvio alla gestione diretta delle attività di progettazione e direzione lavori, finora affidate a Spea. La riforma gestionale rientra nell'ambito del processo di trasformazione di Aspi, già avviato nel 2019. L'interruzione dei rapporti con Spea verrà gestito in modo da non pregiudicare lo svolgimento delle attività in corso.